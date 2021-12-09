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    Şişli'deki malzeme deposunda yangın çıktı

    Esentepe Mahallesi'nde içerisinde çiçek ve plastik malzeme bulunan depo alevlere teslim oldu. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 09:08
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 09:40
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    Şişli'deki malzeme deposunda yangın çıktı

    Şişli'nin Esentepe Mahallesi'nde bulunan 7 katlı binanın deposunda yangın çıktı.

    İçerisinde plastik ve çiçek malzemeleri olduğu söylenen depoda, alevler giderek yükseldi.

    KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

    Çevredekilerin  ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürüldü.

    Öte yandan yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

    Şişli'deki malzeme deposunda yangın çıktı VİDEO

    Şişli deki malzeme deposunda yangın çıktı #1

    Şişli deki malzeme deposunda yangın çıktı #2

    Şişli deki malzeme deposunda yangın çıktı #3

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