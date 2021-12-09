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Şişli'deki malzeme deposunda yangın çıktı

Şişli'deki malzeme deposunda yangın çıktı

Esentepe Mahallesi'nde içerisinde çiçek ve plastik malzeme bulunan depo alevlere teslim oldu. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.