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- Şişli'deki malzeme deposunda yangın çıktı
Şişli'deki malzeme deposunda yangın çıktı
Esentepe Mahallesi'nde içerisinde çiçek ve plastik malzeme bulunan depo alevlere teslim oldu. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
- İHA
- 09.12.2021 - 09:08
- Güncelleme : 09.12.2021 - 09:40
Şişli'nin Esentepe Mahallesi'nde bulunan 7 katlı binanın deposunda yangın çıktı.
İçerisinde plastik ve çiçek malzemeleri olduğu söylenen depoda, alevler giderek yükseldi.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürüldü.
Öte yandan yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
Şişli'deki malzeme deposunda yangın çıktı VİDEO