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    Şişli'deki özel hastaneden telefonları çalan hırsız yakalandı

    Özel bir hastanenin odalarına girerek 1 haftada 5 cep telefonu çalan hırsız, polis tarafından gözaltına alındı.
    • DHA
    • 19.04.2021 - 09:58
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 10:20
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    Şişli'deki özel hastaneden telefonları çalan hırsız yakalandı

    Polis ekipleri, İstanbul Şişli'de faaliyet gösteren özel hastaneden 1 hafta içerisinde 5 farklı cep telefonu hırsızlığı ihbarı aldı.

    Harekete geçene ekipler, hastanede ve çevresinde bulunan güvenlik kameraları üzerinde inceleme yaptı.

    Çalışmalar kapsamında polis odalara girip, 5 adet cep telefonu çalan şüphelinin B.T. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, zanlıyı dün aynı hastanenin içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

    HASTANEDEKİ HIRSIZLIK ANLARI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

    Hırsızlık anlarının anbean güvenlik kamerasına yansıdığı görüntülerde, B.T. önce hastaneye giriyor, ardından hastaların bulunduğu koridorlarda dolaşarak odaları kontrol ettiği görülüyor.

    Görüntülerin devamında, zanlı dolaştığı koridorlarda boş olan odalara girip, cep telefonlarını aldıktan sonra hastanenin asansör kısmından çıkışa yöneliyor. Hastaneden çıkan şüpheli taksiye binerek olay yerini hızla terk ediyor.

    TUTUKLANDI

    Yakalanan B.T. "Nitelikli Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Şişli'deki özel hastaneden telefonları çalan hırsız yakalandı VİDEO

    Şişli deki özel hastaneden telefonları çalan hırsız yakalandı #1

    Şişli deki özel hastaneden telefonları çalan hırsız yakalandı #2

    Şişli deki özel hastaneden telefonları çalan hırsız yakalandı #3

    Şişli deki özel hastaneden telefonları çalan hırsız yakalandı #4

    Şişli deki özel hastaneden telefonları çalan hırsız yakalandı #5

    Şişli deki özel hastaneden telefonları çalan hırsız yakalandı #6

    Şişli deki özel hastaneden telefonları çalan hırsız yakalandı #7

    Şişli deki özel hastaneden telefonları çalan hırsız yakalandı #8

    Şişli deki özel hastaneden telefonları çalan hırsız yakalandı #9

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