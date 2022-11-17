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    Sivas’ta, 1 kilo 543 gram esrar ele geçirildi

    Uyuşturucu ve uyarıcı madde satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, 1 kilo 543 gram esrar ele geçirildi.
    • 17.11.2022 - 17:27
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    Sivas’ta, 1 kilo 543 gram esrar ele geçirildi

    Sivas’ta, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor...

    Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde satışının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

    Kentte tespit edilen bir adreste ve şahıslar üzerinde aramalar gerçekleştirildi.

    Ele geçirilenler

    İHA’nın haberine göre; yapılan aramada 1 kilo 543 gram esrar, 72 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 1,81 gram metamfetamin maddesi ve 35 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

    Olaya ilişkin yakalanan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Sivas’ta, 1 kilo 543 gram esrar ele geçirildi #1


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