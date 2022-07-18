Petrol
101.13
2.05%
Euro
17.4969
-0.31%
Dolar
17.3464
-0.31%
Altın
952.72
-0.33%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
363.561
-0.87%
BTXN Coin
7.25
-3.71%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Açık 25 C

    Sivas'ta 2 araç çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı

    Sivas'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
    • 18.07.2022 - 00:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sivas'ta 2 araç çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı

    M.S. idaresindeki 35 TAG 38 plakalı cip ile K.K yönetimindeki 44 FR 242 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu 1. Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda çarpıştı.

    İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    10 kişi yaralandı

    Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Hasan K, G.S, S.S, D.U, H.K, M.K, İ.N ve A.K. yaralandı.

    Yaralılar, itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılarak ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Sivas ta 2 araç çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı #1

    Yaralılardan biri kurtarılamadı

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan K, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Sivas ta 2 araç çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı #2

    2 kişinin durumu ağır

    G.S ve A.K'nin de hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

    Öte yandan Vali Yılmaz Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Sivas Numune Hastanesindeki yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

    Sivas ta 2 araç çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı #3

    Sivas ta 2 araç çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı #4

    Sivas ta 2 araç çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı #5


    İlginizi Çekebilir

    Resmi Gazete 17 Temmuz 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 17 Temmuz 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları

    Kazananları takip edin
    Metabot

    Kazananları takip edin

    Simge Sağın'dan olay yaratan paylaşım! Göğsünü emoji ile kapattı!
    Medya

    Simge Sağın'dan olay yaratan paylaşım! Göğsünü emoji ile kapattı!

    Görüş Bildir