Şehirler arası yolculuk yapan alkollü sürücü kontrolü kaybetti, park halindeki araçlara çarptı. Sürücünün yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Malatya’dan Kayseri istikametine seyir halinde olan A.Y. yönetimindeki 01 AFU 291 plakalı otomobil, Sivas’ın Gürün ilçesinde bir anda kontrolden çıktı ve savruldu.

Alkollü olduğu öne sürülen sürücü aracıyla, cadde üzerinde park halinde bulunan 58 AE 061 plakalı otomobil ve traktöre çarptı.

İtfaiye çıkardı

Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarıldı.

Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Kaza kamerada

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İHA’nın haberine göre ise kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas’ta alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi ViDEO