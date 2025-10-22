Sivas'ta arazi kavgasında kan aktı: Jandarmaya da ateş açan şüpheli vuruldu

- Sivas'ın Hafik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Mustafa Çatak, komşusu Adil Servi tarafından vurularak öldürüldü.
- Olay sonrası ormana kaçan Servi, jandarmanın "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verince bacağından vurularak yakalandı.
- Hastaneye kaldırılan Adil Servi, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Arazi anlaşmazlığında kan aktı...
Mustafa Çatak (70), Üreğil köyündeki evinin sınırını ölçtürmek amacıyla kadastro ekibi getirdiği esnada sınır anlaşmazlığı yaşadığı komşusu Adil Servi (69) ile tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda Servi, üzerindeki tabancayla Çatak'a ateş etti.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çatak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri ve komando timi, olayın ardından ormanlık alana kaçan şüphelinin yakalanması için arama çalışması başlattı.
JANDARMAYA ATEŞ AÇTI
Takip sonucu ormanda yeri belirlenen Servi, ekiplerin "teslim ol" çağrısına tabancasıyla ateş ederek karşılık verdi.
Kaçan şüpheli ekiplerce bacağından vurularak yakalandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Adil Servi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.