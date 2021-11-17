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    Sivas’ta arazisi gasbedilen köy sakini, yola çelik ağ ördü

    Köylüye arsenikli su içirdiği iddiası ile Sivas Ağır Ceza Mahkemesi’nde davası görülen Koç Holding’e bağlı maden firması, şimdi de vatandaşların arazisini gasbetmekle suçlanıyor.
    • İHA
    • 17.11.2021 - 12:19
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 12:24
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    Sivas’ta arazisi gasbedilen köy sakini, yola çelik ağ ördü

    Sivas’ın Kangal ilçesi Pınargözü köyü sınırları içerisinde Koç grubuna bağlı olarak faaliyet gösteren Demir Export adlı firma, daha önce maden faaliyetleri sırasında köylünün içme suyunu kesmek ve köy sakinlerine arsenikli su içirmekle suçlanmıştı.

    Firma ve çalışanları hakkında açılan arsenikli su davası Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürerken, firma yeni bir suçlama ile karşı karşıya kaldı.

    “ÖZEL MÜLKTÜR GİRİLEMEZ"

    Pınargözü köyü sakinlerinden İzmir’de yaşayan Cemal Bingöl, firmanın kendi rızasını almadan tarladan yol geçirdiğini ileri sürüp, o yolu araç ulaşımına kapattı.

    Bingöl yola çelik ağ örüp, üzerine “özel mülktür girilemez” yazılı bir tabela astı.

    Firma ise yolun bitişiğindeki araziyi satın alarak iş makilerini geçirecek yeni bir yol oluşturdu.

    Sivas’ta arazisi gasbedilen köy sakini, yola çelik ağ ördü #1

    ESKİ MUHTAR: SIRA EVLERİMİZE GELECEK

    Pınargözü köyü eski muhtarı Hüsnü Engin, firmanın köylünün rızası olmadan arazilerini kullandığını, evlerini ise cebri kamulaştırma ile ellerinden almak istediğini ileri sürerek, “Burayı Koç Holding’in şirketi Demir Export Anonim Şirketi işletiyor. Burası demir maden ocağı, Koç Holding her yerde reklamını şöyle yapıyor. Biz çalıştığımız yerlerde çevre ve vatandaşla uyum içinde hiçbir zarar vermeden çalışıyoruz diye ama burada yıllardır hiç parasını vermeden adamların tarlasında çalışıyor. Adamların da en sonunda sabırları taştı, dediler ki ‘bizim tarlamıza giremezsin.’ Şimdi adamların elinden tarlalarını almaya çalışıyorlar, adamlar da vermiyor. Anlaşmazlık sonucu adam tarlasını kapattı, artık buradan giremiyorlar. Şu anda henüz köylere sıra gelmedi fakat şirketin şimdi yaptıklarından ileride ne yapacakları ortada. İnsanların eline 3-5 kuruş enkaz parası sıkıştıracaklar. İnsanlar, o aldıkları parayla bir oda bir salon yer bile yapamayacaklar.” dedi.

    Sivas’ta arazisi gasbedilen köy sakini, yola çelik ağ ördü #2

    SUSUZ KALAN KÖYLÜ, İKAMETİNİ TERK EDİYOR

    Suyu kesilen köyün yaşanmaz bir hal aldığını kaydeden Engin, “Ben Davutoğlu mezrasındanım. Kışın 25 hane kalıyordu şimdi sadece madende çalışanlar kalıyor. İnsanlar köyü terk etti. Çünkü su yok, toz toprak, insanların evleri yarılmaya başlamıştı zaten. Neden dursunlar burada? Hayvancılık, tarım yapamıyorlar. Şu tarlada ne tarımı yapacaksın, devamlı toz geliyor tarlayı kaplamış. Burada nasıl verim elde edeceksin, tozdan hiçbir şey büyümüyor. Onun için insanlar köyü terk ediyorlar.” şeklinde konuştu.

    Sivas’ta arazisi gasbedilen köy sakini, yola çelik ağ ördü #3

    Sivas’ta arazisi gasbedilen köy sakini, yola çelik ağ ördü #4

    Sivas’ta arazisi gasbedilen köy sakini, yola çelik ağ ördü #5

    Sivas’ta arazisi gasbedilen köy sakini, yola çelik ağ ördü #6

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