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    Sivas’ta kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

    Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek gece vakti kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı. Şahıslara toplamda 17 bin 345 lira ceza verildi.
    • İHA
    • 20.04.2021 - 10:22
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 10:32
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    Sivas’ta kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

    Sivas’ta koronavirüs denetimleri devam ediyor.

    Suşehri ilçesinde Küçükgüzel köyünde gece saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 5 şahıs, kaçak kazı yaptı.

    İhbarı alan ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

    5 şahıs, 3 adet dedektör ve 2 adet kazma ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

    PARA CEZASI VERİLDİ

    Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere kişi başı 3 bin 469 TL olmak üzere toplamda 17 bin 345 lira para cezası verildi.

    Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

    Sivas’ta kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar #1

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