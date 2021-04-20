Sivas’ta kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek gece vakti kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı. Şahıslara toplamda 17 bin 345 lira ceza verildi.

Sivas’ta koronavirüs denetimleri devam ediyor.

Suşehri ilçesinde Küçükgüzel köyünde gece saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 5 şahıs, kaçak kazı yaptı.

İhbarı alan ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

5 şahıs, 3 adet dedektör ve 2 adet kazma ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

PARA CEZASI VERİLDİ

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere kişi başı 3 bin 469 TL olmak üzere toplamda 17 bin 345 lira para cezası verildi.

Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.