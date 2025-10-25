Sivas'ta kuyumcuya sahte altın satmak istedi: Tutuklandı

- Sivas'ta H.E., bir kuyumcuya sahte altın satmak isteyince polis devreye girdi.
- Polis, H.E. ve yanındaki iki kişiyi gözaltına alarak üzerlerinde sahte altın buldu.
- H.B. tutuklanırken, diğer iki zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen olayda, H.E., merkezdeki bir kuyumcuya müşteri gibi geldi.
H.E. iş yeri sahibine altın satmak istedi.
KUYUMCU SAHTE OLDUĞUNU ANLADIĞI ALTINI ALMADI
Kuyumcu, sahte olduğunu anladığı altını almayarak durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli H.E. ile beraberindeki S.E. ve H.B'yi gözaltına aldı.
3 ZANLIDAN 1'İ TUTUKLANDI
Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada, 22 sahte ata altını ve 2 gremse altını ele geçirildi
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.