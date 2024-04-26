Sivas'ta otobüs şoförü halkın yardımına koşuyor: Bu kez hasta kadını evine kadar bıraktı Geçtiğimiz yıllarda da otobüste yardıma ihtiyacı olan vatandaşların imdadına koşan otobüs şoförü bu kez de tansiyonu düşen yaşlı kadını evine kadar bırakırken, "İnsanlık görevimizi yaptık, kim olsa yapardı" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Sivas'ta yardımsever otobüs şoförü halkın takdirini topladı.

2018 yılında Özel Halk Otobüsü ile sefer halindeyken kolu kırılan çocuğu hastaneye yetiştiren, 2023 yılında yağmurlu yolda kaza yapan motosikletli kuryeye yardımcı olan şoför Muhammet Cin, örnek bir davranışa daha imza attı.

Yaşlı kadını evine kadar bıraktı

23 Nisan tarihinde duraktan otobüse binerek, tansiyonunun yükseldiğini ve yolunu kaybettiğini söyleyen yaşlı kadını, görevli olduğu hattan çıkarak evine bıraktı.

Halk otobüsü şoförünün bu hareketi ‘insanlık ölmemiş’ dedirtti.

"İyilik yapmak asil Türk insanının kanında vardır"

Rahatsızlanan yaşlı kadını duraktan aldığını belirten şoför Muhammet Cin, “23 Nisan günü akşam Gülyurt seferine çıktım. Meydana geldim bir teyze Deveci Camisini sordu. Deveci Camisini bilmediğimi söyledim, tekrar hattıma devam ettim. Kılavuz Mahallesine gittim, orada teyze inmek istediğini söyledi. Yolcular da Deveci Camiisi'nin burada olmadığını söyledi. O an caminin uzak olduğu aklıma geldi. ‘Teyze sen burada dur, gerekirse ben seni evine kadar bırakacağım. Burada inip mağdur olma’ dedim. Teyze, tansiyonunun yükseldiğini ve gözlerinin zor gördüğünü söyledi. Ailesini aradım, kızıyla irtibata geçtik. Evinin adresini öğrendim. Hattan çıkarak teyzeyi evine kadar bıraktım. Ailesi teşekkür etti, teyze dua ederek indi. Onlardan da Allah razı olsun, dualar ettiler. Yolcular da sağ olsun tepki göstermediler. İnsanlık görevimizi yaptık, kim olsa yapardı. İyilik yapmak asil Türk insanının kanında vardır.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)