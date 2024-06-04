Sivas'ta yeni evli genç kız balayı için gittiği Kapadokya'da kalp krizi geçirdi Balayı için gittiği Kapadokya'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki Nazlı Göksu memleketi Sivas’ın Gemerek ilçesinde toprağa verildi..

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İHA

Sivas'ı yasa boğan ölüm..

1 Haziran'da Sivas’ta evlenen 21 yaşındaki Nazlı Göksu, eşi Nuri Anıl Göksu ile birlikte balayı için Kapadokya'ya gitti.

Dün, eşi ile Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesinde bir otele yerleşen Nazlı Can Göksu, gece saatlerinde kalp krizi geçirdi.

Hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan Göksu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Memleketi Sivas'ta toprağa verildi

Göksu için memleketi Sivas’ın Gemerek ilçesi Sızır kasabasında cenaze namazı düzenlendi.

Namaza Göksu’nun yakınları ve sevenleri katıldı. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Göksu, Sızır mezarlığına defnedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)