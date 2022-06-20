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    Sultanbeyli’de 8 yaşındaki çocuk, yutamadığı kiraz yüzünden öldü

    Soluk borusuna kiraz kaçan 8 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kardeşinin doğum günü için hazırlık yapılan akşam can veren çocuğun acı haberi, yakınlarını derinden sarstı.
    • 20.06.2022 - 11:07
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 11:40
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    Sultanbeyli’de 8 yaşındaki çocuk, yutamadığı kiraz yüzünden öldü

    İstanbul’un Sultanbeyli ilçesindeki evlerinin bahçesinde oturan 8 yaşındaki Muhammed Taha Şahin, arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadıktan sonra masadaki meyve tabağından kirazı alıp yedi.

    Bir süre sonra fenalaşan Şahin, koşarak babasından yardım istedi.

    Kurtarılamadı

    Şahin'in nefes alamadığını gören baba, otomobiliyle hastaneye götürdü.

    8 yaşındaki Muhammed, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    DHA’nın haberine göre Muhammed Taha Şahin, dün öğle vakti Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Osmangazi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    Boğazına kiraz kaçan 8 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti VİDEO

    Kız kardeşinin doğum günüydü

    17 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde meydana gelen olaydan dolayı sarsıldıklarını belirten Muhammed Taha Şahin’in akrabası Ayhan Aktaş, “Muhammed Taha, hiperaktif çocuktu. Derslerinde çok başarılıydı. Öğretmenini ve arkadaşlarını çok seviyordu. Karnesinde takdir almıştı. Diğer küçük kardeşinin o gün doğum günüydü. O gün kardeşine doğum günü sürprizi yapacaktık. Onun hazırlıkları içerisindeydik. Kendisi dışarı da arkadaşlarıyla oynuyordu.

    Sultanbeyli’de 8 yaşındaki çocuk, yutamadığı kiraz yüzünden öldü #1

    “Allah kimseye böyle bir şey göstermesin”

    Biz de içeride annesi ve babası ile doğum günü hazırlıkları yapıyorduk. Meyve tabağında büyük bir kirazı alıyor ve daha sonra ağzına atıyor. Bu kiraz, boğazına kaçıyor. ‘Boğazıma bir şey takıldı’ diyerek, babasının yanına koşuyor. Babası kucağına alarak arabayla en yakın hastaneye götürüyor. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybediyor. Allah kimseye böyle bir şey göstermesin.” dedi.

    Sultanbeyli’de 8 yaşındaki çocuk, yutamadığı kiraz yüzünden öldü #2

    Sultanbeyli’de 8 yaşındaki çocuk, yutamadığı kiraz yüzünden öldü #3


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