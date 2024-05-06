Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen atamalarına ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır" dedi.

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Öğretmenlerin heyecanla beklediği müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu..

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, atanacak öğretmen sayısı ve branş bazında kontenjan dağılımları ile ilgili konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

Atama bekleyen öğretmen adaylarımızı konuştuk. Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok, kısa zamanda atamayı da bakanımız açıklayacaktır.

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