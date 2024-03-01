Sultanbeyli'de kaldırıma çıkan otomobil ve motosikletin sürücüsüne ceza İstanbul Sultanbeyli'de trafiğin yoğun olması nedeniyle kaldırıma çıkan otomobil sürücüsü ve motosiklet sürücüsüne ceza yazıldı.

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DHA

Dün İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Karanfil Mesleki ve Teknik Adalolu lisesi mevkiinde, trafiğin yoğun olması nedeniyle 06 MBJ 66 plakalı otomobil ile 34 FUC 022 plakalı motosiklet sürücüsü kaldırıma çıkarak ilerlemeye başladı.

Kaldırıma çıkıp yayalardan yol istediler

Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde otomobil sürücüsünün korna çalarak yayalardan yol istemesi dikkat çekti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Tespit edildiler, cezayı yediler

Ekipler, 06 MBJ 66 araç sürücüsünün E.B. ile 34 FUC 022 plakalı motosiklet sürücüsü M.İ.S. gözaltına aldı. Sürücü E.B'ye 'Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak" maddesinden 690 lira, 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 690 lira ceza yazıldı.

Motosiklet sürücü M.İ.S'ye, 'Motosikleti yayaların kullanımına ayrılmış yerlerde sürmek' maddesinden bin 506 lira, 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 690 lira olmak üzere iki sürücüye toplam 3 bin 576 lira idari para cezası uygulandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)