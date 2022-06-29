Sultanbeyli'de, PKK'lı terörist ormanda yakalandı

Ormanlık alandan çıkarken şüphe üzerine durdurulan Ö.S. isimli şahsın, PKK üyesi olduğu belirlendi. Tutuklanan teröristin sabotaj eylemi gerçekleştirme ihtimali araştırılıyor.

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi'ndeki bir ormanlık alanda yürütülen çalışmalar kapsamında, pazartesi günü 16.55 sıralarında bir şahıs, şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durduruldu.

Ö.S. (26) adlı şüphelinin yapılan üst aramasında, 1,14 gram bonzai türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi

İHA’nın haberine göre; gözaltına alınan şüpheli şahsın, geniş çaplı sorgulamada PKK üyesi olduğu, hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kaydı ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ö.S., sorgulanmak üzere emniyete götürülen terörist hakkında, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan dün adliyeye sevk edildi.

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Sabotaj eylemi ihtimali araştırılıyor

PKK üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Öte yandan firari hükümlünün, ormanda sabotaj eylemi için bulunup bulunmadığı da araştırılıyor.