Sultanbeyli'de saplantılı aşığının öldürdüğü Kader'in son görüntüleri Düğün salonunda Ahmet Taşan tarafından silahla vurularak öldürülen 19 yaşındaki Kader İrgören'in halay çekerken son görüntüleri ortaya çıktı.

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DHA

İstanbul Sultanbeyli'de korkunç bir cinayet yaşandı.

Davetlisi olduğu nişana gelen Ahmet Taşan, daha önce evlenmek istediği 19 yaşındaki Kader İrgören ile burada karşılaştı.

Taştan, üzerinde bulunan silahla Kader İrgören'e ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İrgören, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Hayatını kaybeden İrgören ise dün gözyaşları ile toprağa verildi.

Öte yandan Kader İrgören'in davetlisi olduğu nişanda halay çekerken kaydedilen son görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Kader İrgören'in yakınları ile halay çektiği görülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)