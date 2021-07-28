Yolun karşısına geçmekte olan Afrika uyruklu bir şahsa tramvay çarptı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde yürüyen yabancı uyruklu 3 kişi, yolun karşısına geçmek için Mescid-i Selam-Topkapı Hattı Cebeci durağına doğru yöneldi.

Geride kalan şahıs, öndeki 2 arkadaşına yetişmek için koştu.

Sağa sola bakmadan yola atlayan şahsa, Topkapı yönüne ilerleyen tramvay çarptı.

VATMAN TRAMVAYI DURDURDU

Şahıs çarpmanın etkisi ile yüzüstü düşerken, vatman tramvayı durdurdu.

Çevredeki vatandaşlar kazazedenin yardımına koştu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yabancı uyruklu şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardında ambulansa alınarak Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“BİLİNCİNİ AÇIK TUTMAYA ÇALIŞTILAR”

Olay anına şahitlik eden Ali Sarıgöz isimli bir vatandaş şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlarımla tramvay yolu üzerinde yürürken, Afrika uyruklu kişiler karşıdan karşıya geçmeye çalışıyorlardı. Geride kalan arkadaşlarından bir tanesi onlara yetişmeye çalışırken, tramvayın yan tarafına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yüzüstü yere yığıldı. Birkaç saniye farkla tramvayın altında kalmaktan kurtuldu. Çevredeki vatandaşlar Afrika uyruklu kişinin yardımına koşarak bilincini açık tutmaya çalıştılar. Kafasından ve ensesinden aşağı su döktüler.

Sultangazi’de Afrikalı şahsa tramvay çarptı VİDEO



“YOLCULAR DA PANİK YAPTI”

Tramvaydaki yolcular da panik yaptı. O ara birkaç yolcu indirildi. Sağlık ekiplerine haber verdik. Sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Ambulansa alarak hastaneye kaldırdılar. Tramvay seferleri birkaç dakika duraksadıktan sonra tekrar seferler devam etti.”