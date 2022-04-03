Sultangazi'de, Alibeyköy Barajı'na uzanan derenin rengi değişti

Alibeyköy Barajı'na uzanan dere, kimyasal atıklar nedeniyle farklı renklerde akarken, etrafı çöplerle doldu. Bölgede kirliliğin kot fabrikasından kaynaklandığı öne sürüldü.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nden Alibeyköy Barajı'na kadar uzandığı belirtilen dere, kimyasal atıklar nedeniyle mavi, yeşil ve siyah akmaya başladı.

Birçok fabrikanın bulunduğu bölgede, farklı renklerde akan derenin etrafı çöplerle doldu.

İSKİ'nin Atıksu Terfi Merkezi'nin hemen yanında bulunan derenin çevresindeki hayvanların da zarar gördüğü belirtildi.

Derenin renk değişiminin, çevredeki kot yıkama atölyesinin atıklarını dereye boşaltmasından kaynaklı olduğu düşünülüyor.

“İÇTİĞİMİZ SULARIN İÇİNE KARIŞABİLİR”

Yaklaşık 10 senedir Sultangazi'de esnaf olan Hasan Tamar, şu ifadeleri kullandı:

"Bazen aşırı derecede koku yayıyor. Rüzgar bizden tarafa geldiği zaman kokusundan rahatsız oluyoruz. Aşağıda su arıtma tesisi var, içtiğimiz suların içine karışabilir. Belediyenin su arıtma tesisi var, ona da karışabilir.





“HAYVANLARIN ÖLÜM SEBEBİ BENCE BU ATIK SULAR”

Hayvanlar zarar görüyor. Ben buraya kedimi aramak için geldim. Bir tanesinin leşini ilerde buldum, birisi de şu an kayıp. Belki buraya su içmeye mi geldi ne oldu bilmiyorum. Bu hayvanların ölüm sebebi bence bu atık sular.

“DAHA ÖNCE DE YETKİLİLER İNCELEME YAPTI, KOT FABRİKASINDA BİRKAÇ AY ARA VERİLDİ”

Bu bizim çevremize zarar veriyor. Büyük ihtimalle kot fabrikasından gelen su, başka bir şey düşünemiyoruz. Yaklaşık 5-6 yıldan beri bunu görüyorum. Daha önce de yetkililer inceleme yaptı, kot fabrikasında birkaç ay ara verildi. Sonra yeniden başladı. Genellikle hafta sonları bu su daha çok oluyor.”