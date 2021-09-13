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    Sultangazi’de, asker eğlencesinde havai fişek kazası

    Asker eğlencesi sırasında ters yerleştirilen havai fişekler, eğlencedeki gençlerin üzerine patladı. Patlamayla birlikte gençlerin kaçıştıkları anlar, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 13.09.2021 - 12:46
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 12:55
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    Sultangazi’de, asker eğlencesinde havai fişek kazası

    İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi’nde, 12 Eylül günü akşam saatlerinde asker eğlencesi düzenlendi.

    Onlarca kişi bir araya gelerek, askere gidecek arkadaşları için slogan atıp marş söyledi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Bir kişi, patlamak istediği havi fişekler, eğlenceye gölge düşürdü.

    Yanlış yerleştirilen havai fişekler, eğlencedeki gençlerin üzerlerine patladı.

    Havai fişeklerin patlama anları ile gençlerin kaçıştıkları anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

    Sultangazi’de, asker eğlencesinde havai fişek kazası ViDEO

    KİMSE YARALANMADI

    Görüntülerde etrafta park halinde araçların da olduğu görüldü.

    Çevredeki vatandaşlar, olayı yara almadan atlattı.

    Sultangazi’de, asker eğlencesinde havai fişek kazası #1

    Sultangazi’de, asker eğlencesinde havai fişek kazası #2

    Sultangazi’de, asker eğlencesinde havai fişek kazası #3

    Sultangazi’de, asker eğlencesinde havai fişek kazası #4

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