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- Sultangazi’de, asker eğlencesinde havai fişek kazası
Sultangazi’de, asker eğlencesinde havai fişek kazası
Asker eğlencesi sırasında ters yerleştirilen havai fişekler, eğlencedeki gençlerin üzerine patladı. Patlamayla birlikte gençlerin kaçıştıkları anlar, kameraya yansıdı.
- DHA
- 13.09.2021 - 12:46
- Güncelleme : 13.09.2021 - 12:55
İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi’nde, 12 Eylül günü akşam saatlerinde asker eğlencesi düzenlendi.
Onlarca kişi bir araya gelerek, askere gidecek arkadaşları için slogan atıp marş söyledi.
KAMERAYA YANSIDI
Bir kişi, patlamak istediği havi fişekler, eğlenceye gölge düşürdü.
Yanlış yerleştirilen havai fişekler, eğlencedeki gençlerin üzerlerine patladı.
Havai fişeklerin patlama anları ile gençlerin kaçıştıkları anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.
Sultangazi’de, asker eğlencesinde havai fişek kazası ViDEO
KİMSE YARALANMADI
Görüntülerde etrafta park halinde araçların da olduğu görüldü.
Çevredeki vatandaşlar, olayı yara almadan atlattı.