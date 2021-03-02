Sultangazi'de girdiği apartmanlardan ayakkabı çalarken vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, polise teslim edildi.

Sultangazi'de yaklaşık 6 aydır farklı mahallelerde çok sayıda apartmana girerek, ayakkabı çaldığı güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli polis tarafından aranıyordu.

Aynı şüpheli, son olarak Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir apartmana girerek yaklaşık 4 bin lira değerinde ayakkabı çaldı.

PAZAR ARABASINA KOYDU

Çaldığı ayakkabıları apartman içerisinde bulunan pazar arabasına ve bir poşete koyarak, olay yerinden uzaklaştığı kameraya yansıyan şüpheli, iki gün sonra aynı apartmana gelince vatandaşlar tarafından yakalandı.

Bina sakinleri suçüstü yakaladıkları ve Engin K. olduğu belirlenen şüpheliyi yere yatırıp polise haber verdi.

Sultangazi'de ayakkabı hırsızının yakalanma anı VİDEO

SATTIĞINI İTİRAF ETTİ

Olay yerine gelen ekipler, Engin K.'yı gözaltına alarak, polis merkezine götürdü. Buradaki sorgusunda suçlamaları kabul eden Engin K., çaldığı ayakkabıları Unkapanı'nda sattığını itiraf etti.

Emniyetteki işlemleri devam eden Engin K.'nın, benzer suçlardan çok sayıda sabıkası olduğu ve yine aynı suçtan aranması olduğu öğrenildi.

















