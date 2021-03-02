Euro
8.8165
0.3%
Dolar
7.3365
0.56%
Altın
406.69
0.61%
Borsa
1.533
0.37%
Bitcoin
358.000
2.59%
EXEN Coin
16.57
-1.60%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Sultangazi'de ayakkabı hırsızının yakalanma anı

    Sultangazi'de girdiği apartmanlardan ayakkabı çalarken vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, polise teslim edildi.
    • DHA
    • 02.03.2021 - 12:13
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 12:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sultangazi'de ayakkabı hırsızının yakalanma anı

    Sultangazi'de yaklaşık 6 aydır farklı mahallelerde çok sayıda apartmana girerek, ayakkabı çaldığı güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli polis tarafından aranıyordu.

    Aynı şüpheli, son olarak Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir apartmana girerek yaklaşık 4 bin lira değerinde ayakkabı çaldı.

    PAZAR ARABASINA KOYDU

    Çaldığı ayakkabıları apartman içerisinde bulunan pazar arabasına ve bir poşete koyarak, olay yerinden uzaklaştığı kameraya yansıyan şüpheli, iki gün sonra aynı apartmana gelince vatandaşlar tarafından yakalandı.

    Bina sakinleri suçüstü yakaladıkları ve Engin K. olduğu belirlenen şüpheliyi yere yatırıp polise haber verdi.

    Sultangazi'de ayakkabı hırsızının yakalanma anı VİDEO

    Sultangazi de ayakkabı hırsızının yakalanma anı #1

    SATTIĞINI İTİRAF ETTİ

    Olay yerine gelen ekipler, Engin K.'yı gözaltına alarak, polis merkezine götürdü. Buradaki sorgusunda suçlamaları kabul eden Engin K., çaldığı ayakkabıları Unkapanı'nda sattığını itiraf etti.

    Emniyetteki işlemleri devam eden Engin K.'nın, benzer suçlardan çok sayıda sabıkası olduğu ve yine aynı suçtan aranması olduğu öğrenildi.

    Sultangazi de ayakkabı hırsızının yakalanma anı #2

    Sultangazi de ayakkabı hırsızının yakalanma anı #3

    Sultangazi de ayakkabı hırsızının yakalanma anı #4

    Sultangazi de ayakkabı hırsızının yakalanma anı #5

    Sultangazi de ayakkabı hırsızının yakalanma anı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir