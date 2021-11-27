Sultangazi'de babasını bıçaklayan şahıs: Annemi dövüyordu

Evde başlayarak sokağa taşan kavgada babasını bıçakla yaralayan Resul Korkmaz, "Annemi darbetti, onu korumak istedim" dedi. Baba Korkmaz ise kavga sebebini para olarak aktardı.

İstanbul Sultangazi ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde, önceki gün baba Ekrem Korkmaz ve oğlu Resul Korkmaz arasında tartışma çıkmıştı.

Bir süre sonra Resul Korkmaz babasını bıçaklamıştı.

Resul Korkmaz, mahalle sakinlerinin görüntülediği kavga sonrası gözaltına alındı. Ancak babasının şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

"BAŞLIK PARASI İSTEDİ VERMEDİM"

Olayla ilgili konuşan baba ve oğlu suçu birbirlerine attı.

Baba Ekrem Korkmaz, "Evlenmek için para istedi. 'Ben sana para veremem' dedim. Resul bana 'Ya bu parayı bana verirsin ben seni bırakmam, seni bıçaklarım' dedi. Eline bıçağı alıp dışarıya kaçtı, ben bıçağı almak isterken benim bacağıma saplandı. Oğlum olduğu için şikayetçi olmadım. Benden 15-20 bin lira para istedi." diye konuştu.

"ANNEME ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN BIÇAKLADIM"

Resul Korkmaz ise “Ben başlık parası istemedim. 'Anneme neden şiddet uyguluyorsun' dedim. Zaten benim imam nikahlı bir eşim var, biraz aramız bozuk o kadar. Her zaman anneme şiddet uyguladı. O gece de yine anneme şiddet uyguladı, ben de annemi korumak için yaptım bunu. Sırf anneme zarar gelmesin diye. Babam anneme 'Seni öldüreceğim, sen şerefsizsin, seni burada yaşatmam' falan dedi. Bahsettiği para isteme mevzusu benim ona verdiğim 650 lira, o paranın 200 lirasını istemiştim.





"İYİLEŞİNCE BENİ VURACAK"

Bana dedi ki 'Ben para vermiyorum, ben bedava yaşarım" sonra anneme saldırdı, annemin kafasına şiş attı. Kapıda birbirimize girdik, ben çekip gittim. Bir anda arkamdan geldi, ensemi tuttu, kafa attı. Benim de dengem bozuldu. Bir anda rastgele bıçak vurdum, bile bile olmadı babama el kaldırmazdım. O iyileşince kesinlikle beni vuracak ben onu bıçakladım ya o da beni bıçaklayacak." dedi.

Sultangazi’de, babasını bıçaklayıp kaçtı

BABA ŞİDDET İDDİALARINI REDDETTİ

Baba Korkmaz, şiddet iddiası üzerine ise şunları söyledi:

"Benim şiddet uyguladığım yalan. Annesinin sorunları var bizim de boşanma davamız var zaten. Eşime hiçbir zaman şiddet uygulamadım, eşimin psikolojik sorunları var. 30 sene boyunca sözlü tartışma yaşadık ama şiddet uygulamadım. Oğlumu asla affetmeyeceğim, kendisini Allah'a havale ediyorum. O gece biz yine sözlü bir tartışma yaşadık Kiraz'la. Oğlum araya girdi, 'sen neden araya giriyorsun annen 30 senelik eşim' dedim. Mutfağa gidip bıçak alıp dışarı çıktı. Ben de çıktım peşinden beni mi vuracaksın bıçakla dedim. 'Gerekirse seni vuracağım' dedi. Ben bıçağı almaya çalışırken bıçak bana saplandı."





"TEK İŞİ İÇKİ, KUMAR"

Anne Kiraz Korkmaz ise “Gece bize haber göndermiş, 'iyileştiğim anda sizi öldüreceğim' demiş. Bana 30 sene boyunca şiddet uyguladı. 30 sene boyunca dayak yedim. Tek işi içki ve kumar. Oğlum ondan para istemedi. O gece evde oğluma küfüretmiş ,oğlum da neden bana küfür ediyorsun demiş, ben de o sırada eve geldim. 'Sen niye geldin buraya?' dedim.

Sultangazi'de babasını bıçaklayan şahıs: Annemi dövüyordu VİDEO

"BENİ DÖVÜNCE ARAYA OĞLUM GİRDİ"

Kalktı beni dövdü. İki tokat attı. Oğlum da araya girdi, bu sefer onlar birbirine girdi. Ben eşimi odaya kapattım, oğlum sen kaç git dedim. Ekrem şişi aldı, şişi yüzüme attı. Bana saldırınca ben kapıyı açtım, Ekrem Korkmaz da dışarı kaçtı. O sıra olan olmuş." diye konuştu.