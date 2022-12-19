İşçi gibi gelip sokağı dubalar ile kapatarak çalışma süsü veren 3 şüpheli, rögar kapağından girip internet kablolarını çaldı. Hırsızlık anları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Sultançiftliği Mahallesi'nde, yaklaşık iki hafta önce öğle saatlerinde işçi kıyafetleri giyen 3 kişi, duba koyup bakım çalışması süsü verdikleri sokakta rögar kapağını açıp merdiven ile içeriye girdi.

Yer altından geçen internet kablolarını çalan şüpheliler, olay yerinden ayrıldı. Mahalledeki 4 sokak, yaşanan hırsızlık olayı sonrasında internetsiz kaldı.

DHA’nın haberine göre; günlerdir interneti kesik olan mahalleli, yetkililerden sorunun çözülmesini istedi.

Hırsızlık anları kamerada

Şüphelilerin güpegündüz yaptıkları hırsızlık, evinin penceresinden çevreyi izleyen bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüleri çeken vatandaşın, "Belediye görevlisi kılığında gelip hortumları mı çalıyorlar, bilmiyorum. Rögar kapağını açıp girdiler." dediği kayıtlara yansıdı.

Sultangazi’de, bakım çalışması yapar gibi internet kablolarını çaldılar VİDEO



“Faturayı ödüyoruz ama internetimiz yok”

Mahalle sakinlerinden Mehmet Yüksel, olaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Öğlen vakti geliyorlar. Rögar kapağını açıyorlar, kabloları söküp gidiyorlar. Mahalle sakinleri de çalışma olduğunu düşünerek bir şey demedi. Biz burada mağduruz. Bir sürü kablo gitmiş. Görmüşler ama onlar da çalışan sanmışlar. İki haftadır internetimiz kesik. Mobil veriden kullanıyoruz. Faturayı ödüyoruz ama internetimiz yok.”





“Çocuklar ödev yapamıyor”

İnternetin kesilmesi nedeniyle mağdur olduklarını belirten Barış Oruç, "Demek ki internetimiz o yüzden yokmuş. Çocuklar, iki haftadır ödev yapamıyor. Yetkilileri arıyoruz. Ayın 23'ü gibi gelecekmiş ama nasıl gelecek bilmiyorum. Hırsızlık olayını bilmiyordum. Çocuğum şu an mobil hattın internetinden faydalanıyor." dedi.

Ayfer Mert ise şu sözleri kaydetti:

"Kabloların çalındığını bilmiyorduk. Aradık, genel bir arıza olduğu söylendi. Yetkiler gelmişler. Kabloların çalındığını söylemişler. Bütün sokakta internet yok. Çocuklar da mağdur.”