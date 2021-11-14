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Sultangazi’de cinnet getiren baba, oğlunu rehin aldı

Sultangazi’de cinnet getiren baba, oğlunu rehin aldı

Esentepe Mahallesi’nde eşi tarafından terk edildiği için cinnet getirdiği iddia edilen Abdulkader H., 8 yaşındaki oğlunu bıçakla rehin aldı. Abdulkader H., polis ekipleri tarafından ikna edildi