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    Sultangazi’de cinnet getiren baba, oğlunu rehin aldı

    Esentepe Mahallesi’nde eşi tarafından terk edildiği için cinnet getirdiği iddia edilen Abdulkader H., 8 yaşındaki oğlunu bıçakla rehin aldı. Abdulkader H., polis ekipleri tarafından ikna edildi
    • DHA
    • 14.11.2021 - 15:36
    • Güncelleme : 14.11.2021 - 15:56
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    Sultangazi’de cinnet getiren baba, oğlunu rehin aldı

    İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde, iddiaya göre eşi tarafından terk edilen yabancı uyruklu Abdulkader H. cinnet getirerek evde bulunan oğlu Mustafa H.'yi (8) bıçakla rehin aldı.

    Baba Abdulkader H. bağırarak etrafa tehditler savurdu.

    POLİS VE ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

    Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.

    Baba, müzakereci polislerin yaklaşık 3 saatlik çabaları sonucu ikna edildi.

    Teslim olan baba Abdulkader H., işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Sultangazi’de cinnet getiren baba, oğlunu rehin aldı ViDEO

    “EŞİNDEN AYRILDIĞI İÇİN ÇOCUĞUNU REHİN ALMIŞ”

    Olayın gerçekleştiği sokakta yaşayan Osman Çayır, “Burada Suriyeli bir aile yaşıyor. Eşinden ayrıldığı için çocuğunu rehin almış. Daha sonra polis geldi. Uzun uğraşlar sonucunda ikna edip babayı alıp karakola götürdüler.” dedi.

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