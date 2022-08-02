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    Sultangazi’de, gençlerin kavgaları kamerada

    İki farklı grup arasında çıkan kavgada gençler, birbirlerine öldüresiye saldırdı. Kavga anları, saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
    • 02.08.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 10:23
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    Sultangazi’de, gençlerin kavgaları kamerada

    İstanbul’un Sultangazi ilçesinde, 2 farklı grup arasında çıkan kavgaların görüntüleri, adeta sokak dövüşlerini andırdı.

    İsmetpaşa Mahallesi'nde kızlar arasında çıkan ilk kavgada, taraflar birbirilerine öldüresiye vurdu.

    Arkadaşlarının komutu ile kavga ettiler

    DHA’nın haberine göre; ara sokakta buluşan iki kız arkadaş, kendilerini izlemek için burada bulunan arkadaşlarının komutu ile kavgaya tutuştu. İki genç kızın saç saça baş başa, yumruklu ve tekmeli kavgasına o anları izleyen bir başka kişi de dahil oldu.

    Sultangazi’de, gençlerin kavgaları kamerada 

    Boş arazide yarı çıplak kavga

    İkinci kavga da aynı mahallede yaşandı. İddiaya göre, sosyal medyada tartışan ve birbirlerine küfür eden iki arkadaş, kavga için mahallede bulunan boş arazide buluşarak, yarı çıplak şekilde kavgaya tutuştu. Tarafların arkadaşları da kavga anını izleyerek, tezahüratta bulundu. Yaşanan kavga anları, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi. .

    Sultangazi’de, gençlerin kavgaları kamerada #1

    Sultangazi’de, gençlerin kavgaları kamerada #2

    Sultangazi’de, gençlerin kavgaları kamerada #3

    Sultangazi’de, gençlerin kavgaları kamerada #4

    Sultangazi’de, gençlerin kavgaları kamerada #5

    Sultangazi’de, gençlerin kavgaları kamerada #6


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