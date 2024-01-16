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Sultangazi'de markette tüfekli soygun girişimini paspas ile engelledi

Sultangazi'de markette tüfekli soygun girişimini paspas ile engelledi İstanbul Sultangazi'de, bir markete girerek pompalı tüfekle soygun girişiminde bulunan 5 zanlı yakalanırken, zanlıların paspas ile kovalandığı anlar görüntülendi.