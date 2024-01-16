İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi 1395. Sokak’taki markete kapanış saatinde gelen yüzleri maskeli 2 kişi, tüfekle çalışanları tehdit ederek kasadaki paraları istedi.
Şüphelilerin arkadaşları da bu sırada marketin çevresinde etrafı gözetledi.
Temizlik yaptığı paspasla şüphelileri kovaladı
Bu sırada, market çalışanlarından biri temizlik yaptığı paspasla şüphelileri kovalamaya başladı. Zanlılar olay yerinden araçla kaçtı.
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
5 zanlı da silahlarıyla yakalandı
Kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Zanlıların aracında yapılan aramada 2 pompalı tüfek, şapka ve eldivenler ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, soygun girişimi ve market çalışanının şüphelileri paspasla kovaladığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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