50 yıldır terk edilmişti: Çift satın aldı, hayalet köy yeniden hayata döndü

İspanya'nın Burgos bölgesinde bulunan ve yaklaşık yarım asırdır terk edilmiş halde duran Bárcena de Bureba köyü, Hollandalı bir çiftin hayata geçirdiği sıra dışı projeyle yeniden yaşam buluyor.

Maaike Geurts ve Tibor Strausz isimli çift, yıllardır boş kalan köyün büyük bölümünü satın alarak bölgeyi sürdürülebilir bir eko-köye dönüştürme kararı aldı. Bir dönem tamamen terk edilen ve taş evleri harabeye dönen köy, bugün yeniden insanların yaşadığı bir yerleşim alanına dönüşmeye başladı.

350 bin euroya satın aldılar

Çiftin 2024 yılında yaklaşık 350 bin euro karşılığında satın aldığı köyde onlarca taş ev ve geniş araziler bulunuyordu. Uzun yıllar kaderine terk edilen bölge, yeni sahiplerinin başlattığı çalışmalarla yeniden şekillenmeye başladı.

İlk olarak temel yaşam ihtiyaçlarına odaklanan çift, köye güneş enerjisiyle çalışan bağımsız bir elektrik sistemi kurdu. Kurulan güneş panelleri ve batarya altyapısı sayesinde köy kendi enerjisini üretmeye başladı.

Kendi kendine yeten bir yaşam modeli kuruyorlar

Projede yalnızca evlerin yenilenmesi değil, tamamen kendi kendine yetebilen bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor.

Bu kapsamda yağmur ve dere sularını değerlendiren sistemler kurulurken, topluluk bahçeleri ve tarım alanları oluşturuluyor. Ayrıca meyve ağaçları, sebzeler ve farklı bitki türlerinin bir arada yetiştirileceği "yenilebilir orman" projesi üzerinde de çalışılıyor.

Çift, doğal kaynakların verimli kullanıldığı ve çevreye minimum etki bırakan bir yaşam modeli oluşturmayı amaçlıyor.

Dünyanın dört bir yanından ilgi görüyor

Eko-köy projesi kısa sürede Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde ilgi çekti. Sürdürülebilir yaşam fikrine ilgi duyan çok sayıda kişi köyde yaşamak veya projeye katkı sunmak için çiftle iletişime geçti.

Projeye katılmak isteyen kişilerden ise doğayla uyumlu yaşam anlayışını benimsemeleri ve topluluk kültürüne uyum sağlamaları bekleniyor.

"Beklediğimizden çok daha iyi gidiyor"

Hollanda merkezli NPO Radio 1'e verdikleri röportajda konuşan Maaike Geurts ve Tibor Strausz, projeye gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Geurts, köyü yeniden canlandırma fikrinin birçok kişide karşılık bulduğunu belirterek, "Her şey beklediğimizden çok daha iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 50 yıl boyunca sessizliğe gömülen Bárcena de Bureba köyü, bugün sürdürülebilir yaşam hayali kuran insanların buluşma noktalarından biri haline gelmiş durumda. Çift, ilerleyen yıllarda köye daha fazla ailenin yerleşmesini ve bölgenin yeniden canlanmasını hedefliyor..