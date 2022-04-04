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    Sultangazi’de motosiklet sürücüsü, otomobille çarpıştı

    Trafikte seyir halindeyken çarpıştığı otomobilin etkisiyle bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü, olay yerinde hayata veda etti.
    • DHA
    • 04.04.2022 - 16:55
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    Sultangazi’de motosiklet sürücüsü, otomobille çarpıştı

    İstanbul'daki TEM Otoyolu Sultangazi yönünde saat 15.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

    Seyir halinde olan Yüksel Çalkam otomobili ile otoyoldan çıkış yapacağı sırada, sağ tarafında bulunan Rauf Kemal Gerz'e çarptı.

    Hakimiyetini kaybeden Gerz idaresindeki 34 RG 434 plakalı motosiklet, bariyerlere çarptı.

    KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin ise kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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    Sultangazi’de motosiklet sürücüsü, otomobille çarpıştı #2

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    Sultangazi’de motosiklet sürücüsü, otomobille çarpıştı #5

    Sultangazi’de motosiklet sürücüsü, otomobille çarpıştı #6

    Sultangazi’de motosiklet sürücüsü, otomobille çarpıştı #7


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