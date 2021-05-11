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- Sultangazi'de motosikletle otomobilin çarpışma anı
Sultangazi'de motosikletle otomobilin çarpışma anı
Sultangazi'de ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü ile arkadaşının yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 11.05.2021 - 10:35
- Güncelleme : 11.05.2021 - 11:38
İstanbul'un Sultangazi ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana gelen olayda, motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta geçince 50. Yıl Mahallesi'nden Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ne ilerleyen otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle motordan fırlayan ve kask takmadıkları görülen sürücü ile yanında bulunan arkadaşı yaralandı.
VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU
Yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkadaşının yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanedeki tedavilerinin ardından yaralı 2 kişinin taburcu edildiği öğrenildi.
Sultangazi'de motosikletle otomobilin çarpışma anı ViDEO