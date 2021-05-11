Euro
10.1166
0.78%
Dolar
8.2962
0.29%
Altın
489.4
0.19%
Borsa
1.452
-0.59%
Bitcoin
463.559
-4.42%
EXEN Coin
34.38
-2.13%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Sultangazi'de motosikletle otomobilin çarpışma anı

    Sultangazi'de ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü ile arkadaşının yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 11.05.2021 - 10:35
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 11:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sultangazi'de motosikletle otomobilin çarpışma anı

    İstanbul'un Sultangazi ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana gelen olayda, motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta geçince 50. Yıl Mahallesi'nden Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ne ilerleyen otomobille çarpıştı.

    Çarpmanın etkisiyle motordan fırlayan ve kask takmadıkları görülen sürücü ile yanında bulunan arkadaşı yaralandı.

    VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

    Yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkadaşının yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanedeki tedavilerinin ardından yaralı 2 kişinin taburcu edildiği öğrenildi.

    Sultangazi'de motosikletle otomobilin çarpışma anı ViDEO

    Sultangazi de motosikletle otomobilin çarpışma anı #1

    Sultangazi de motosikletle otomobilin çarpışma anı #2

    Sultangazi de motosikletle otomobilin çarpışma anı #3

    Sultangazi de motosikletle otomobilin çarpışma anı #4

    Sultangazi de motosikletle otomobilin çarpışma anı #5

    Sultangazi de motosikletle otomobilin çarpışma anı #6

    Sultangazi de motosikletle otomobilin çarpışma anı #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir