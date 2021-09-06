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    Sultangazi'de servis aracı öğrenci ve velilere çarptı

    Freni boşalınca duramayan servis aracı, 2'si çocuk 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.
    • İHA
    • 06.09.2021 - 15:56
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 16:19
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    Sultangazi'de servis aracı öğrenci ve velilere çarptı

    İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki Aydın Uşkan İlköğretim Okulu'nun önünde freni patlayan öğrenci servisinin şoförü, aracın kontrolünü kaybetti.

    Yokuş aşağı inen servis, okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı.

    4 YARALI

    Servis sonrasında ise çevredeki bir otomobile vurarak dururken, kazada 2 öğrenci ile 2 veli yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralı öğrenciler çevredekiler tarafından yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.

    Yaralı veliler ise ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

    Sultangazi'de servis aracı öğrenci ve velilere çarptı VİDEO

    Sultangazi de servis aracı öğrenci ve velilere çarptı #1

    Sultangazi de servis aracı öğrenci ve velilere çarptı #2

    Sultangazi de servis aracı öğrenci ve velilere çarptı #3

    Sultangazi de servis aracı öğrenci ve velilere çarptı #4

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