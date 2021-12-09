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    Sultangazi’de silahlı saldırıyı kımıldamadan izlediler

    Kaldırımla arkadaşlarıyla sohbet eden Yusuf E., arabayla gelen A.Y. ile M.Y.’nin silahlı saldırısında yaralandı. Çevredeki bazı vatandaşların, olayı hiçbir şey yapmadan izlediği görüldü.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 09:20
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 10:30
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    Sultangazi’de silahlı saldırıyı kımıldamadan izlediler

    İstanbul Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde, geçtiğimiz günlerde saat 16.45 sıralarında Yusuf E., kaldırımda arkadaşlarıyla birlikte sohbet ettiği sırada araçla gelen A.Y. ve M.Y., isimli şahıslar araç içerisinden tabanca ile ateş etmeye başladı.

    Bu sırada kaldırımda bulunan Yusuf E. bacağından vurulurken, yanında bulunan arkadaşları sağa sola kaçıştı.

    Saldırganlar ise aynı araçla kaçarak kayıplara karıştı.

    ELİNİ CEBİNDEN ÇIKARMADI

    Saldırı sırasında kurşunların hedefi haline gelen taraflar ara sokaklara girerek canını kurtarmaya çalışırken, yolun karşı tarafından bulunan şahıslardan bir tanesi olay sırasında elini cebinden bile çıkartmazken, biri de kucağında bulunan çocuğunu sakınmadan olayı izledi.

    Sultangazi’de silahlı saldırıyı kımıldamadan izlediler VİDEO

    SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı Yusuf E. hastaneye kaldırıldı.

    Sultangazi’de silahlı saldırıyı kımıldamadan izlediler #1

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