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Sultangazi’de silahlı saldırıyı kımıldamadan izlediler

Sultangazi’de silahlı saldırıyı kımıldamadan izlediler

Kaldırımla arkadaşlarıyla sohbet eden Yusuf E., arabayla gelen A.Y. ile M.Y.’nin silahlı saldırısında yaralandı. Çevredeki bazı vatandaşların, olayı hiçbir şey yapmadan izlediği görüldü.