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Sultangazi’de silahlı saldırıyı kımıldamadan izlediler
- İHA
- 09.12.2021 - 09:20
- Güncelleme : 09.12.2021 - 10:30
İstanbul Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde, geçtiğimiz günlerde saat 16.45 sıralarında Yusuf E., kaldırımda arkadaşlarıyla birlikte sohbet ettiği sırada araçla gelen A.Y. ve M.Y., isimli şahıslar araç içerisinden tabanca ile ateş etmeye başladı.
Bu sırada kaldırımda bulunan Yusuf E. bacağından vurulurken, yanında bulunan arkadaşları sağa sola kaçıştı.
Saldırganlar ise aynı araçla kaçarak kayıplara karıştı.
ELİNİ CEBİNDEN ÇIKARMADI
Saldırı sırasında kurşunların hedefi haline gelen taraflar ara sokaklara girerek canını kurtarmaya çalışırken, yolun karşı tarafından bulunan şahıslardan bir tanesi olay sırasında elini cebinden bile çıkartmazken, biri de kucağında bulunan çocuğunu sakınmadan olayı izledi.
Sultangazi’de silahlı saldırıyı kımıldamadan izlediler VİDEO
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı Yusuf E. hastaneye kaldırıldı.