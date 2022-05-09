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- Sultangazi'de tehlikeli asker konvoyu; Rejlüjde takla attı
Sultangazi'de tehlikeli asker konvoyu; Rejlüjde takla attı
- 09.05.2022 - 12:05
- Güncelleme : 09.05.2022 - 12:32
İstanbul Sultangazi'de asker konvoyu yapan araçlar tehlikeli şekilde ilerlemeye başladı.
Yunus Emre Mahallesi civarında asker uğurlayan bir grubun, araçlarıyla konvoya çıktığı sırada, araçlardan korna sesleri yükselmeye başladı.
Tehlikeli manevralarla ilerleyen aracın sağ arka camından dışarı sarkan genç çevredekilerin yüreklerini ağızlarına getirirken, beklenilen kaza gerçekleşti.
Araca sürtüp reflüjde ters döndü
34 EFG 689 plakalı araç ilk olarak sağında ilerleyen otomobile sürttü, ardından ise kontrolü kaybederek refjüjde takla attı.
Camdan sarkan kişi, araçla refüj arasında kaldı
DHA'nın aktarımına göre, bu sırada aracın arka camlarından sararak ilerleyen kişi, araçla zeminin arasında kaldı.
O anlar kamerada
Ölümle burun buruna gelinen olay, konvoydakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kazada sürücü Yakup U. ve araçtaki Abdullah P. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sultangazi'de tehlikeli asker konvoyu; Rejlüjde takla attı