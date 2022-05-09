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    Sultangazi'de tehlikeli asker konvoyu; Rejlüjde takla attı

    Asker uğurlarken konvoy yapan kişilerden biri, önce sağındaki araca sürttü, ardından ise reflüje çıkarak ters döndü. O sırada iki kişinin camdan sarktığı korkunç kaza kamerada.
    • 09.05.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 12:32
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    Sultangazi'de tehlikeli asker konvoyu; Rejlüjde takla attı

    İstanbul Sultangazi'de asker konvoyu yapan araçlar tehlikeli şekilde ilerlemeye başladı.

    Yunus Emre Mahallesi civarında asker uğurlayan bir grubun, araçlarıyla konvoya çıktığı sırada, araçlardan korna sesleri yükselmeye başladı.

    Tehlikeli manevralarla ilerleyen aracın sağ arka camından dışarı sarkan genç çevredekilerin yüreklerini ağızlarına getirirken, beklenilen kaza gerçekleşti.

    Araca sürtüp reflüjde ters döndü

    34 EFG 689 plakalı araç ilk olarak sağında ilerleyen otomobile sürttü, ardından ise kontrolü kaybederek refjüjde takla attı.

    Sultangazi de tehlikeli asker konvoyu; Rejlüjde takla attı #1

    Camdan sarkan kişi, araçla refüj arasında kaldı

    DHA'nın aktarımına göre, bu sırada aracın arka camlarından sararak ilerleyen kişi, araçla zeminin arasında kaldı.

    O anlar kamerada

    Ölümle burun buruna gelinen olay, konvoydakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Kazada sürücü Yakup U. ve araçtaki Abdullah P. yaralandı.  Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Sultangazi'de tehlikeli asker konvoyu; Rejlüjde takla attı

    Sultangazi de tehlikeli asker konvoyu; Rejlüjde takla attı #2


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