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Sultangazi'de tehlikeli asker konvoyu; Rejlüjde takla attı

Sultangazi'de tehlikeli asker konvoyu; Rejlüjde takla attı

Asker uğurlarken konvoy yapan kişilerden biri, önce sağındaki araca sürttü, ardından ise reflüje çıkarak ters döndü. O sırada iki kişinin camdan sarktığı korkunç kaza kamerada.