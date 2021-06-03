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- Sultangazi'de yangın hidrant vanası patladı
Sultangazi'de yangın hidrant vanası patladı
Patlamanın etkisiyle sokaklar dereye dönerken, haber verilmesi üzerine olay yerine İSKİ geldi.
- DHA
- 03.06.2021 - 10:55
- Güncelleme : 03.06.2021 - 11:10
İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde dün, yangın hidrant vanası musluğu patlayınca, tonlarca su boşa aktı.
TANKER DOLDU, SU BOŞA AKTI
Patlamanın ardından, haber verilmesi üzerine olay yerine İSKİ ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangın musluğuna vidanjör hortumu takarak boşa akan suyu su tankerine aktardı.
Su tankerinin dolmasıyla tonlarca su boşa akmaya devam etti.
Sultangazi'de yangın hidrant vanası patladı VİDEO
ÇOCUKLAR EĞLENCELİ ANLAR YAŞADI
Mahallenin çocukları ise boşa akan suyu eğlenceye dönüştürdü.
Ekipler, suyu durdurup bölgeden ayrıldı.