İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması: Çok üzgünüz Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri derbi maçın ardından konuştu.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri derbi sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal şunları söyledi:

Bugünkü maça kazanmak için çıkmıştık, iyi hazırlanmıştık. Maça çok iyi başladık. Oyuncularım ne istediysem hepsini çok iyi yaptılar. İlk 15-20 dakikada yüzde yüz 3-4 pozisyonumuz var. Çok tempolu, çok coşkulu ve yüksek enerjiyle başladık. Bu oyunumuz, tribünleri motive etti. Onlar da çok iyi destekledi. Rakip 25. dakikada 10 kişi kaldı ve 30'da biz gol bulduk. Golden sonra rakip takım gömüldü, bizim oyunumuz üretkenlik anlamında düştü, daha az pozisyon oldu. İlk devre 1-0 bitti. Devre arasında 1-0'ın yetmeyeceğini 2, 3, 4 gol bulmamız gerektiğini söyledi. Beşiktaş'ın geçmişte 10 kişi kalmasına rağmen buradan puanla ayrıldığını söyledik devrede. İkinci golü bulduk, 3-4 olabilirdi. Net pozisyonlar vardı. Cenk'in attığı golle 2-1 bitti. Kazanmasını bildik. Yolumuza devam ediyoruz.

"İsmail Yüksek'e üzgünüz"

Maçın 15. dakikasında sedyeyle kenara gelen İsmail Yüksek ile ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "İsmail'e üzgünüz. Ayağında bir sakatlık var. Mecburi bir değişiklik yaptı. Sağlık ekibimiz uğraşıyor. Sonuçları yarın sağlık ekibinden öğreneceğiz. Şu an belli bir şey yok." dedi.

Edin Dzeko neden yedek kaldı?

Edin Dzeko'nun neden yedek kaldığına dair gelen soruya İsmail Kartal şunları söyledi:

Biz bir takımız. Maç maç düşünüyoruz. Herkesin birbirine saygısı var. Batshuayi'nin oynamasının daha doğru olacağını düşündük. Hafta içinde de antrenmanlarda iyi performans ortaya koydu. Bu maçta tercimiz Batshuayi'ydi.

"Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandık"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sözlerine Avrupa şampiyonu olan milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu ile Busenaz Sürmeneli’yi tebrik ederek başladı.

Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandıklarını belirten Kartal şu cümleleri kurdu:

"Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandık. Oyunun başında çok tempolu, üretken oyunla 15 dakikada net pozisyonlara girdik. Rakibin atılması sonrası 30’da golü bulduk. Rakibin sahasına kapanması sonrasıyla üretkenliğimiz azaldı. 2. yarıya başlamadan oyuncularımla şunu konuştuk; Beşiktaş Kadıköy’de başarılı sonuçlar aldı bunun bilincinde olmamız gerektiğini konuştuk. 2. yarıda 2. golü bulduk, 3-4 de bulabilirdik. 2-1 maçı kazanmasını bildik, 3 puan aldık yolumuza devam ediyoruz. Maçın başından sonuna kadar desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum"

"Rakibi analiz ettiğimizde Batshuayi’nin oynamasına karar verdik"

Derbide Edin Dzeko yerine Michy Batshuayi’yi tercih etmesini anlatan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü, "Maç maç önümüze bakıyoruz. Rakibi analiz ettiğimizde Batshuayi’nin oynamasına karar verdik. Elinden geleni yaptı güzel de gol attı. Her oyuncum birbirine saygı gösterdiği için maç maç bakıyoruz" şeklinde konuştu.

"Son maça kadar iddiamızı sürdürmeyi istiyoruz"

Lider Galatasaray ile olan şampiyonluk yarışı için yorumda bulunan İsmail Kartal, "Yüzdesel olarak değil önümüzdeki 4 maçı kazanıp son ana kadar şampiyonluk yarışının içinde olmayı, son maça kadar iddiamızı sürdürmeyi istiyoruz. İnancımızı yitirmedik" dedi.

Kartal, müsabaka 1-0 iken kaleci Livakovic’in kritik kurtarışıyla ilgili gelen soruya ise, "Futbolda bunlar var, kırılma anı doğrudur. Takım bugün çok iyi reaksiyon verdi. Maç 1-1 de olsa maçı kazanacağımıza emindim" diye cevap verdi.

"Ümidimizi yitirmediğimizi ortaya koyduk"

Kartal, Sakatlanarak oyundan çıkan İsmail Yüksek’in durumu için şöyle dedi:

"İsmail Yüksek’in sakatlanmasına çok üzüldük. Durumu henüz net değil. Yarın MR sonucu sonrası ortaya çıkacak" dedi. Hafta içinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaptıkları toplantıya da değinen İsmail Kartal, "Samandıra’da Fenerbahçe ailesi olarak yemek yedik, toplantı yaptık. Takımımızın son ana kadar ümidimizi yitirmediğini ortaya koyduk"

"Galatasaray maçını kazanacağımıza inanıyorum"

RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili gelen soruya ise sarı-lacivertlilerin teknik direktörü şu şekilde cevap verdi:

"Bugün sürekli golü kovalayan, rakip ceza sahasında olan bir Fenerbahçe vardı. Bugün 2-1 kazandık ama çok daha farklı da kazanabilirdik. Rakibimizin sahasında oynayacağımız maçta o günkü şartlar, o günkü konsantrasyon önemli olacak. Oyuncularıma güveniyorum ve kazanacağımıza inanıyorum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, hakem kararları ve verilen kartlarla ilgili de, "Bize her maç çok kolay sarı kartlar çıkarıldı. Bunun sıkıntısını yaşadık. Sınırdaki oyuncularla sıkıntılar birikti. Son maçta hakemlerin daha kararlı kartlar gösterildiğini görebiliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.