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    Sultangazi'deki plaka hırsızları kamerada

    Park halindeki aracın ön ve arka plakalarının çalınma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 06.04.2021 - 11:12
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 11:15
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    Sultangazi'deki plaka hırsızları kamerada

    31 Mart Çarşamba günü saat 05.00 sıralarında, İstanbul Sultangazi'deki Malkoçoğlu Mahallesi Zafer Caddesi'nde park halindeki otomobilin yanına yine otomobille gelen iki kişiden biri, arka ve ön plakaları söktü.

    Şüpheli, geldiği otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Araç sahibi arabasının yanına geldiğinde plakalarının olmadığını fark etti.

    Güvenlik kameralarını izleyen araç sahibi, plakalarının çalındığını görünce polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri, plaka hırsızlarının yakalanması için soruşturma başlattı.

    HIRSIZLIK ANI KAMERADA

    Yaşanan plaka hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, park halindeki aracın yanına bir otomobil yanaşıyor.

    Otomobilin sağ ön koltuğunda oturan bir kişinin, araçtan inerek park halindeki aracın ön ve arka plakalarını söktüğü ve daha sonra geldiği otomobile binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

    Sultangazi'deki plaka hırsızları kamerada VİDEO

    Sultangazi deki plaka hırsızları kamerada #1

    Sultangazi deki plaka hırsızları kamerada #2

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