Sümela Manastırı'na çıkan patikaya düşen taşlar 2 kişiyi yaraladı

Sümela Manastırı'nı ziyaret için sarp arazideki patikayı kullanan Emine Doster ve Ayşe Dursun, yamaçtan kopan kayaların isabet etmesiyle hastanelik oldu.

Trabzon'un Maçka ilçesi Karadağ eteklerinde bulunan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Sümela Manastırı'na bayram tatilinde binlerce ziyaretçi geldi.

Yoğunluğun devam ettiği manastırı ziyaret edenerden Emine Doster ve Ayşe Dursun ise büyük bir tehlike atlattı.

"Yamaçtan kopan taşlar üzerlerine düştü"

DHA'nın haberine göre manastırı ziyaret için Diyarbakır'dan gelen Emine Doster ve Ayşe Dursun, sarp arazide yaya ulaşımının sağlandığı yolda yürürken yamaçtan kopan taşların isabet etmesiyle yaralandı.

Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle yola taşındı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı.

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1 Mayıs'ta ziyarete açılmıştı

Yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor.

Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre, 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor.

Restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi yürütülen ve kaya düşmesi tehlikesine karşı yamaçları çelik ağlarla örülen manastır, 6 yıl aradan sonra tüm alanlarıyla 1 Mayıs'ta ziyarete açılmıştı.





































