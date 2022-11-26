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    Taksim'de '25 Kasım' eylemi yapmak isteyenlere polis engeli

    Beyoğlu Kaymakamlığı'nın aldığı kararla yapılması yasaklanan '25 Kasım' eylemi için gelen gruplar ile polis arasında yaşanan gerginlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.
    • 26.11.2022 - 01:52
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    Taksim'de '25 Kasım' eylemi yapmak isteyenlere polis engeli

    25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bazı kadın örgütleri, saat 19.00'da Taksim'de toplanmak için çağrı yaptı.

    Beyoğlu Kaymakamlığı'nın, Taksim'de '25 Kasım' eylemi yapılması yasağına rağmen çağrıya uyan kadınlar, akşam saatlerinde Beyoğlu'nun farklı noktalarına geldi. Şişhane'de toplanan kadınlar, uzun süre Taksim'e yürüme girişiminde bulundu.

    Taksim de 25 Kasım eylemi yapmak isteyenlere polis engeli #1

    Polis müdahale etti, gözaltılar oldu

    DHA'nın aktardığına göre; meydana girmekte direten kadınlar ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Haliç Metro Durağı önünde toplanan başka bir grup kadın daha Taksim'e yürümek istedi. Polis grubun yürüyüşüne izin vermedi. yaşanan gerginlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis, Taksim ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alırken, saat 20.00 itibariyle eylemler son buldu.

    Taksim de 25 Kasım eylemi yapmak isteyenlere polis engeli #2

    Taksim de 25 Kasım eylemi yapmak isteyenlere polis engeli #3

    Taksim de 25 Kasım eylemi yapmak isteyenlere polis engeli #4

    Taksim de 25 Kasım eylemi yapmak isteyenlere polis engeli #5


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