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    Taksim’de bıçakla bacağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı

    Taksim’de kavga ettiği kişi tarafından bacağından bıçakla yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın zanlısı ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
    • İHA
    • 28.11.2021 - 19:43
    • Güncelleme : 28.11.2021 - 19:51
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    Taksim’de bıçakla bacağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı

    Olay İstanbul Taksim'de saat 18.00’da Tak-ı Zafer Caddesi'nde gerçekleşti.

    İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, tartıştığı kişi tarafından bıçakla bacağından yaralandı.

    Olayın gerçekleştiğini görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    TARTIŞTIĞI KİŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bacağından yaralanan şahsı ambulansla hastaneye kaldırdı.

    Olayı gerçekleştiren zanlı ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

    Taksim’de bıçakla bacağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı VİDEO

    Taksim’de bıçakla bacağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı #1

    Taksim’de bıçakla bacağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı #2

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