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Taksim’de bıçakla bacağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı

Taksim’de bıçakla bacağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı

Taksim’de kavga ettiği kişi tarafından bacağından bıçakla yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın zanlısı ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.