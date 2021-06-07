Çarşaf giyen üç kadına yönelik hakaret eden 78 yaşındaki kadın hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve hakaret suçlarından 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Taksim İstiklal Caddesi’nde, çarşaf giyen üç genç kadın ile 78 yaşındaki Emel Cansever arasında tartışma çıkmıştı.

13 Mart tarihinde yaşanan olayda Emel Cansever, çarşafın kanunen yasak olduğunu ileri sürmüştü.

Başka bir kadının “Özgür bir ülkede yaşıyoruz.” sözleri üzerine Cansever, “Çok özgürüz ama çarşaf yasak kızım. Siz gerici misiniz?” ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan tartışma, sosyal medya üzerinde büyük tepki toplamıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında tartışma yaşayan 21 yaşındaki Selva B., 20 yaşındaki Özlem B. ile 16 yaşındaki Amine H.’nin ifadeleri alındı.

Taksim’de çarşaflılara hakaret eden kadına dava açıldı VİDEO



“SİZİ BURADA KABUL ETMİYORUZ”

İddianamede yer alan ifadelerde kadınlar, Emel Cansever tarafından bir süre takip edildiklerini belirtti.

Ardından yanlarına gelen Cansever'in, “Türk müsünüz, Arap mısınız? Bu ülkede kara çarşaf yasak. Sizi burada kabul etmiyoruz. Siz gericisiniz. Ben Atatürk'ün son nesliyim. Gidin namaz vakti namazınızı kılın pis Araplar.” şeklinde söylemde bulunduğu ifade edildi.

Yaşanan olayın ardından kadınların Cansever'den şikayetçi oldukları belirtilirken, Cansever'in savunmasında olay günü kızlara "Türk müsünüz?" diye sorduğunu, Türk olduklarının söylenmesi üzerine siyah çarşaf giymeleri nedeniyle bazı sözler sarf ettiğini anlattı.

“YAPTIĞIMIN YANLIŞ OLDUĞUNU ANLADIM”

Cansever, “Neden bu şekilde giyindiklerini sordum, yaptığımın yanlış olduğunu anladım. Pişmanım.” ifadelerini kullandı.

"ÜZERİNE ATILI SUÇLARI İŞLEDİĞİ ANLAŞILMIŞTIR"

İddianamede, olay anında elde edilen görüntü kayıtlarının da incelenmesinin ardından şu değerlendirmelere yer verildi:

"Müştekilerin inançları gereği giydikleri kıyafetle ilgili sanığın, kalabalık bir yer olan İstiklal Caddesi'nde suça konu eylemlerde bulunduğu, eylemin kin-nefrete tahrik amacını destekler mahiyette olduğu, eylemin gerçekleştiği yer itibarıyla kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike ortaya çıktığı gibi bir halk kesimine karşı düşmanca tavırlar gösterilmesini sağlamaya veya bu tür tavırları pekiştirmeye objektif olarak elverişli olduğu, ayrıca sanığın söyleminin halkın bir kesimini yoğun bir biçimde kin ve nefrete tahrik ettiği, yine sanığın müştekilere yönelik 'pis Araplar' şeklinde hakaret içerikli söylemde bulunduğu ve böylelikle üzerine atılı suçları işlediği anlaşılmıştır."

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Sanık Emel Cansever'in, ‘birden çok kez alenen hakaret’ suçundan 4 ay 22 günden 3 yıl 6 aya ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 22 günden 6 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Cansever, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.