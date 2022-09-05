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    Taksim'de çevik kuvvet ekipleri kaybolan kız çocuğuna sahip çıktı

    Kaybolan İranlı çocuğu fark eden ekipler, sakinleştirmek için yem alarak kuş besledi. Ekiplerin kucağından inmeyen kayıp çocuk bir süre sonra emniyete götürüldü. Ulaşılan aile çocuklarını teslim aldı.
    • 05.09.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 10:23
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    Taksim'de çevik kuvvet ekipleri kaybolan kız çocuğuna sahip çıktı

    İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri olan Beyoğlu'nun Taksim Meydanı'nda, İranlı ailenin dalgınlığı sonucu 4 yaşındaki kızları gözden kayboldu.

    Bölgede olan çevik kuvvet ekipleri, kayıp kız çocuğunun tek başına olduğunu gördü.

    Sakinleştirmeye çalıştılar

    Kalabalık içerisinde ağlayan çocuğun yanına giden ekipler, sakinleştirmeye çalıştı.

    Ekipler, küçük kızı kucağına alarak kuşları beslerken bir yandan da aileyi bulmak için çalışma başlattı.

    Taksim'de çevik kuvvet ekipleri kaybolan kız çocuğuna sahip çıktı VİDEO

    Taksim de çevik kuvvet ekipleri kaybolan kız çocuğuna sahip çıktı #1

    Emniyete götürüldü

    Öte yandan çocuğun sakinleşmesiyle Taksim’deki İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ne gidildi.

    Taksim de çevik kuvvet ekipleri kaybolan kız çocuğuna sahip çıktı #2

    Çocuklarını teslim aldılar

    İHA'nın aktarımına göre; kızlarını arayan aile de polis merkezine gelerek çocuğu teslim aldı.

    Taksim de çevik kuvvet ekipleri kaybolan kız çocuğuna sahip çıktı #3

    Taksim de çevik kuvvet ekipleri kaybolan kız çocuğuna sahip çıktı #4


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