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Taksim'de çevik kuvvet ekipleri kaybolan kız çocuğuna sahip çıktı

Taksim'de çevik kuvvet ekipleri kaybolan kız çocuğuna sahip çıktı

Kaybolan İranlı çocuğu fark eden ekipler, sakinleştirmek için yem alarak kuş besledi. Ekiplerin kucağından inmeyen kayıp çocuk bir süre sonra emniyete götürüldü. Ulaşılan aile çocuklarını teslim aldı.