- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Taksim'de çevik kuvvet ekipleri kaybolan kız çocuğuna sahip çıktı
Taksim'de çevik kuvvet ekipleri kaybolan kız çocuğuna sahip çıktı
Kaybolan İranlı çocuğu fark eden ekipler, sakinleştirmek için yem alarak kuş besledi. Ekiplerin kucağından inmeyen kayıp çocuk bir süre sonra emniyete götürüldü. Ulaşılan aile çocuklarını teslim aldı.
- 05.09.2022 - 09:48
- Güncelleme : 05.09.2022 - 10:23
İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri olan Beyoğlu'nun Taksim Meydanı'nda, İranlı ailenin dalgınlığı sonucu 4 yaşındaki kızları gözden kayboldu.
Bölgede olan çevik kuvvet ekipleri, kayıp kız çocuğunun tek başına olduğunu gördü.
Sakinleştirmeye çalıştılar
Kalabalık içerisinde ağlayan çocuğun yanına giden ekipler, sakinleştirmeye çalıştı.
Ekipler, küçük kızı kucağına alarak kuşları beslerken bir yandan da aileyi bulmak için çalışma başlattı.
Taksim'de çevik kuvvet ekipleri kaybolan kız çocuğuna sahip çıktı VİDEO
Emniyete götürüldü
Öte yandan çocuğun sakinleşmesiyle Taksim’deki İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ne gidildi.
Çocuklarını teslim aldılar
İHA'nın aktarımına göre; kızlarını arayan aile de polis merkezine gelerek çocuğu teslim aldı.