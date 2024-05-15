Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın İstanbul Eminönü'nde tarihi Mısır Çarşısı'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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DHA

İstanbul güne korkutucu bir haberle başladı.

Turistlerin gözdesi olan Eminönü Mısır Çarşısı'nda yangın çıktı...

Ekipler olay yerinde

Tarihi Mısır Çarşısı'ndaki bir restoranın bacasında 10.00 sıralarında başlayan yangın, çatıya sıçradı.

İhbar üzerin olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

"Hasar yok"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Burada konuşan Turan, "Mısır çarşımızın ön tarafında tarihi bir lokantamız var. Onun çatı katında bacadan kaynaklı olduğu düşünülen, bir yangın çıktı. Sağ olsunlar itfaiyemizin yerinde ve zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, söndürüldü. Şu anda çatı arasında bir duman olduğu için o duman tahliyesi yapılıyor. Yapıda önemli bir hasar yok. İçerde cana ya da mala yönelik restoran haricinde, Mısır Çarşısı'nda da yapısal anlamda da herhangi bir sorun yok.

Ama tabii ki bu tür tarihi yapılar da yangınlar önemlidir. Ama sağ olsun itfaiyemizin belediyemizin iş birliği ile beraber, trafiğe de kapalı bir alan burası onun için zamanında müdahil olundu. Şimdi birazdan da hem büyükşehir belediye ekiplerimiz, hem Fatih Belediyesi ekiplerimiz hem buradaki esnaf arkadaşlarımızla çatı katında temizlikler yapılacak.

"Çatı tarafında yanık var"

Tabii Mısır Çarşısı yangını duyulduğu zaman önemli bir şey de olabilirdi ama Allah'a şükür hafif atlatıldı. Şimdi buradan çıkartacağımız ders varsa mutlaka onlara da bakacağız tekrar. Geçmiş olsun, herhangi bir ölen yok, yaralanan yok, yapıda önemli bir hasar yok. Çatı katında yangın çıktı ve alttaki restoranda hasar var. Mısır Çarşısı'nı 2 saat sonra gelip ziyaret edebilirler. Herhangi bir sorun Allah'a şükür olmadı. Restoranın çatı tarafında bir yanık var." dedi.

"Hemen tedbir alındı"

Esnaf Ferhat Salepçi, "Çarşının içinde esnafız, bayağı bir duman oldu. İçeri kimse alınmadı. Hemen tedbirler alındı, tedbirler alındığı için bir şey olmadı. İtfaiye hemen geldi.'" dedi.

Yaralanan olmadı

Esnaf Görkem Özdoğan ise "Burada çalışırken yoğun bir duman kokusu geldi. Etrafa baktığımızda duman vardı. Ama itfaiyeler hemen müdahale etti. Çok sayıda itfaiye geldi. Ambulans da geldi ama sanırım herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yok." ifadelerini kullandı.

Pandeli'nin tarihi

Niğde'den İstanbul'a göç eden Pandeli Çobanoğlu tarafından ilk olarak yine Eminönü'ndeki Çukur Han'da küçük bir barakada kurulan Pandeli Restoran, 1926 yılında şimdiki yeri olan Tarihi Mısır Çarşı'na taşındı.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında dönemin aydınları, politikacıları, gazetecileri, sanatçıları ve yazarları Pandeli'nin müdavimi olur. Pandeli, 123 yıllık tarih yolculuğunda Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında Celal Bayar, Kraliçe II.Elizabeth, İspanya Kralı Juan Carlos, Robert De Niro ve Tony Curtis gibi isimleri ağırlamıştı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)