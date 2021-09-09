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    Tarsus'ta bir kişiyi bıçaklayan 3 şahıs tutuklandı

    9 yerinden bıçaklanan şahıs için polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmayla birlikte 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 09.09.2021 - 09:26
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 10:01
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    Tarsus'ta bir kişiyi bıçaklayan 3 şahıs tutuklandı

    Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu yanında bıçaklı saldırı gerçekleşti.

    29 yaşındaki Ahmet Ç. isimli şahsın 9 yerinde bıçaklanması ile ilgili polis, çalışma başlattı.

    3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Geniş çaplı operasyon başlatan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği ortak çalışmasında, olaya karıştığı iddia edilen U.T. (20), A.T. (19) ve İ.Ö. (18) adlı kişileri Mersin’de yakaladı.

    TUTUKLANDILAR

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Ağır yaralanan Ahmet Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    Tarsus ta bir kişiyi bıçaklayan 3 şahıs tutuklandı #1

    Tarsus ta bir kişiyi bıçaklayan 3 şahıs tutuklandı #2

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