Taylandlı turistlerin ölümden döndüğü kazada yaralı sayısı 29’a yükseldi Muğla’dan Kapadokya gezisine giden Taylandlı turistleri taşıyan tur otobüsünün, Çardak ilçesinde kavşakta karşısında çıkan otomobille çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralananların 2’si Türk, 29'unun yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

İHA

Muğla'nın Çardak ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde Kapadokya gezisi için yola çıkan Taylandlı turistleri taşıyan tur otobüsü, Çardak Havaalanı Kavşağında karşısına çıkan otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tur otobüsü yol kenarında bulunan büyük yön levhasını çarparak durabildi.

Şiddetli çarpışma nedeniyle otobüsün yön tabelasını devirdiği kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekibi, ilk müdahalede bulunduğu yaralıları ambulans ile en yakın hastanelere kaldırdı.

İtfaiye ekibi ise araç içeresinde sıkışan yolcuları, bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekibine teslim etti.

Kazaya karışan araçlar, bölgeye çağrılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Feci kazada 2 Türk yaralandı

Denizli merkez ve çevredeki hastanelere sevk edilen yaralıların kimlikleri netleşmeye başladı.

Tur otobüsünde 27 Tayland uyruklu ve 2 Türk ile birlikte 28 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın ardından otobüste bulunan 27 yabancı uyruklu ile 1 Türk vatandaşı ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Soruşturma sürüyor

Otobüsteki 28 yaralı ve otomobil sürücüsü ile birlikte toplam 29 yaralının hastanelerde tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)