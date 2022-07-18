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    Tekirdağ'da alkollü şahsa kurusıkı dayağı

    Park yüzünden çıkan kavgada kurusıkı kullanan alkollü şahıs, yumruk yumruğa kavgada darbedildi. O anlar kameraya yansıdı.
    • 18.07.2022 - 13:03
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    Tekirdağ'da alkollü şahsa kurusıkı dayağı

    Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak’ta iki taraf arasında bir önüne araç park edilmesi sebebiyle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

    H.Ç., park etmemesi yönünde kendisini uyaran kişiyi kurusıkı tabancayla korkutmak istedi.

    Yumruk yumruğa kavga

    Tabancaya sinirlenen öfkeli şahıs, H.Ç. ile yumruk yumruğa kavga etti.

    Yaralanan H.Ç. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Tekirdağ'da alkollü şahsa kurusıkı dayağı VİDEO

    Tabanca arabanın altında bulundu

    Olay yerine gelen bekçi görevlileri, alkollü olduğu belirlenen H.Ç.’nin kullandığı kurusıkı tabancayı bir aracın altında ele geçirdi.

    Olay anı kameraya yansırken, H.Ç’nin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    İHA’nın haberine göre sokak sakinleri de, kavga eden şahıslara tepki gösterdi.

    Tekirdağ da alkollü şahsa kurusıkı dayağı #1

    Tekirdağ da alkollü şahsa kurusıkı dayağı #2


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