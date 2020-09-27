Tekirdağ’da cip ile otomobil çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Girdiği kavşakta cip ile çarpışan otomobil ters döndü. Araçlarda bulunan 3 kişi, kazada yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Sabah saatlerinde, Tekirdağ- Malkara yolunun Hereke Mahallesi kavşağında kaza meydana geldi.

Vakıfiğdemir Mahallesi yolundan çıkarak, kavşaktan dönmek isteyen 22 yaşındaki Kaan Üzüm’ün kullandığı 34 LB 5814 plakalı otomobil ile Tekirdağ yönüne giden 50 yaşındaki Aykut Uysal yönetimindeki 39 AAS 725 plakalı cip çarpıştı.

EKİPLER OLAY YERİNE GİTTİ

Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Kaan Üzüm ve yanındaki arkadaşı Ramazan Şentürk (25) ile cipte bulunan Halil Meriç (48) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne götürülerek, tedaviye alındı.

Yaralılardan otomobil sürücüsü Kaan Üzüm, buradan Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

"HERKESE GEÇMİŞ OLSUN"

Cipte bulunan Sedat Aydın, kazayı anlatırken, "Biz Malkara’dan Tekirdağ yönüne doğru gidiyorduk. Otomobil, ara yoldan önümüze çıkınca çarpıştık. Herkese geçmiş olsun” dedi.





















