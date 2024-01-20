İHA
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi Didem Sokak’ta buluna Hancı Apartmanı’nda Burak G. doğalgaz faturalarını yazdığı sırada dengesini kaybederek merdivenlerden düştü.
Apartmandakilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Burak G’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Sağlık durumu iyi
Daha sonra yaralı vatandaş çevredekilerin yardımıyla ambulansa kaldırılarak Kapaklı Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Burak G.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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