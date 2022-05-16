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    Tekirdağ'da LPG’li otomobil yandı

    Çorlu ilçesinde park halindeki LPG'li otomobil alev alev yanarken, o anlar görüntülendi.
    • 16.05.2022 - 06:50
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    Tekirdağ'da LPG’li otomobil yandı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 5. Sokak’ta, İstanbul’dan hasta ziyareti dönüşü park edilen 34 FV 3183 plakalı LPG’li otomobilin, yaklaşık yarım saat sonra motor kısmından alevler yükseldi.

    Polis, patlama tehlikesine karşı önlem aldı

    İHA'nın haberine göre; devriyeye çıkan polisin yangını fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye çağrıldı. Polis ekipleri, LPG patlaması ihtimaline karşı çevrede sıkı tedbir aldı.

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    Tüp patlamadan yangın söndürüldü

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülerek, tüp patlamasının önüne geçildi.

    Otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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