Tekirdağ'da maden ocağında kepçenin altında kalan mühendis öldü Malkara ilçesinde maden ocağında geri gelen kepçenin altında kalan 42 yaşındaki maden mühendisi Erdem Cebhe, hayatını kaybetti.

DHA

Tekirdağ'da Malkara'nın kırsal Pirinççeşme Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren maden ocağında mühendis Erdem Cebhe, ocakta çalıştığı sırada operatörü Yaşar S.'nin kullandığı ve geri gelen iş makinesinin altında kaldı.

Ocakta çalışanların kepçe altından çıkardığı Cebhe, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Durumu ağır olan Cebhe, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Erdem Cebhe'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma başlatıldı

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)