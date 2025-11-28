Abone ol: Google News

Tekirdağ'da minibüsünü yaktı

Çorlu ilçesinde park halindeki minibüs alev alev yanarak kullanılamaz hale gelirken, yakan kişinin ise sahibi olduğu ortaya çıktı.

Yayınlama Tarihi: 28.11.2025 14:40
  • Çorlu'da bir minibüs sahibi olan S.Ç., aracını benzin döküp ateşe verdi.
  • İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak minibüs kullanılamaz hale geldi.
  • Olay sonrası yakalanan S.Ç., yanık tedavisi için hastaneye kaldırıldı ve polis soruşturmayı sürdürüyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi Orhan Bey 14'üncü Sokak'ta gece saatlerinde yangın çıktı.

Yol kenarında park halindeki minibüsün, alev alıp yandığını görenlerin ihbarıyla, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyecilerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınıp, söndürüldü.

SAHİBİ YAKTI

Tamamen yanan minibüs kullanılamaz hale geldi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, minibüsü, sahibi S.Ç.'nin benzin döküp ateşe verdiğini tespit etti.

TEDAVİYE ALINDI

Gözaltına alınan S.Ç., el ve kollarında meydana gelen yanıklar nedeniyle Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

