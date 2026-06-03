Lens suyu yoksa ne kullanılır? Lensler normal suda bekletilir mi?

Gözlük yerine lens kullananlar, hijyen konusunda çok daha dikkatli olmalıdır.

Kontakt lensler gözlüğe göre kimi zaman daha konforlu olsa da, daha çok bakım gerektirir.

Lensleri kullanmadan önce, kullanmıyorken ve kullandıktan sonra "lens suyu" olarak bilinen solüsyonda bekletmek gerekir.

Özellikle lens suyunun bulunmadığı durumlarda birçok kişi, lenslerini normal suya koyup koyamayacağını ya da alternatif olarak hangi sıvıların kullanılabileceğini merak ediyor.

Peki lens suyu yerine başka bir ürün kullanılabilir mi? Lensler musluk suyunda veya içme suyunda bekletilir mi? İşte göz sağlığını korumak için bilinmesi gerekenler...

LENS SUYU YOKSA NE KULLANILIR

Kontakt lenslerin temizlenmesi ve saklanması için özel olarak üretilen lens solüsyonları dışında herhangi bir sıvının kullanılmaması şart.

Bu nedenle lens suyu yoksa en güvenli seçenek, lensleri çıkartıp uygun bir lens solüsyonu temin edene kadar kullanmamak olarak kabul ediliyor.

NORMAL SU KULLANILIR MI

Musluk suyu, içme suyu, maden suyu, tuzlu su veya evde hazırlanan karışımlar lens solüsyonunun yerini tutmaz. Bu sıvılar gözle temas ettiğinde enfeksiyon riskini artırabilecek bakteri, mantar ve mikroorganizmalar içerebilir.

Özellikle musluk suyu, ciddi göz enfeksiyonlarına ve kalıcı görme kaybına kadar varabilen sağlık sorunlarına yol açabilir.