Tekirdağ’da mührü söküp tırın dorsesine gizlenen 4 kaçak göçmen yakalandı

Avrupa ülkelerine ihraç yükü taşıyan G.A. idaresindeki tırın mührünü söküp dorsede gizlenen 4 kaçak göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi’ndeki bir tesisin parkına tırını çeken ve ihraç yükünü Avrupa ülkelerine götürdüğü öğrenilen G.A., kahvaltı yapmak için tesise girdi.

Tırın yanına tekrar gelen G.A., dorsedeki mührün kesildiğini fark etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dorsenin kapağını açtığında 4 kaçak göçmenle karşılaştı.

Suriyeli oldukları belirlendi

DHA’nın haberine göre; gözaltına alınan 4 kişinin yapılan incelemesinde Suriye uyruklu kaçak göçmenler olduğu belirlendi.

Gizlice bindiklerini itiraf ettiler

Kaçak göçmenler, Avrupa ülkelerine gitmek için tırın dorsesine gizlice bindiklerini söyledikleri öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.